«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 4296 طالبا استُشهدوا و8059 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4257 شهيدا و7777 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 39 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 مواطنا، بحسب «وفا».

استشهاد 227 معلما وإداريا

وأشارت إلى أن 227 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

ولفتت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

- «الصحة الفلسطينية» تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي 23.210 شهداء

- حماس تدعو الدول الإسلامية لـ«دعم المقاومة بالسلاح»

وأكدت وزارة التربية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة.