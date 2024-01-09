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حماس تدعو الدول الإسلامية لـ«دعم المقاومة بالسلاح»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 11:53 صباحا
حماس تدعو الدول الإسلامية لـ«دعم المقاومة بالسلاح»
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إسماعيل هنية. خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 9 يناير 2024. (صورة مثبتة من فيديو)
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طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إسماعيل هنية، الثلاثاء، الدول الإسلامية بـ«دعم المقاومة بالسلاح»، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ95.

وقال هنية، خلال خطاب له اليوم، إن «دور الأمة وعلمائها كبير على محور دعم المقاومة (..) وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده»، خاصة أننا «نرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات».

وشدد على أن «الوضع الإنساني في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يمكن وصفه مطلقاً»، مضيفا أن المنطقة كلها على «صفيح ساخن»، مشيرا إلى أن هناك «جبهات عسكرية مساندة» في إشارة لحزب الله بلبنان والحوثيين في اليمن.

 

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