95 يوما من العدوان على غزة.. غارات «إسرائيلية» لا تتوقف وسقوط مزيد الشهداء بدم بارد

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراتها وقصفها على عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما على وسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بدم بارد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ95، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها مواقع في قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشهد وسط مدينة خان يونس، ومنطقة قيزان النجار إلى الجنوب من المدينة، قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا عنيفا صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بينما نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

قصف مأوى لمنظمة «أطباء بلا حدود»

وفي هذا الاتجاه، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، أن قوات الاحتلال قصفت مأوى للمنظمة في خان يونس، مضيفة أن قذيفة أصابت المأوى الذي يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم.

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وأوضحت أن 4 أشخاص أصيبوا، بينهم ابنة أحد موظفيها (5 سنوات)، وهي في حالة حرجة، مؤكدة أنها أبلغت سابقا القوات الإسرائيلية بأن هذا كان مأوى للمنظمة ولم تتلق أوامر بإخلائه.

وأفادت «وفا»، بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استُشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23084 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.