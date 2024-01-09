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إصابة 14 فلسطينيا بعد اقتحام الاحتلال مخيم عسكر بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 10:34 صباحا
إصابة 14 فلسطينيا بعد اقتحام الاحتلال مخيم عسكر بالضفة الغربية
اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بالضفة الغربية. (أرشيفية : وفا)
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أصيب 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وتسعة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أربع إصابات بشظايا الرصاص الحي، جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

اعتقال مواطن وعرقلة سيارات الإسعاف
وتحدثت المصادر عن اعتقال قوات الاحتلال المواطن أحمد عمر بنات، بينما تم عرقلة سيارات الإسعاف من نقل الإصابات.

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وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.

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