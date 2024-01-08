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«الصحة العالمية» تحذر من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 12:16 مساء
«الصحة العالمية» تحذر من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة
جثة طفل تحت أنقاض منزله في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي. (صفا)
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حذر منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة، بعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن ، بحسب «أ ش أ». 

مطالب بضمان حماية المستشفى 
وقال القائمون على مستشفى الأقصى إن المرفق الصحي يفتقر إلى عديد الاحتياجات الماسة، لا سيما للعاملين الصحيين والإمدادات الطبية والأسرة، وأكدوا أن حاجتهم الأكبر تتمثل في ضمان حماية المستشفى والعاملين فيه والمرضى والعائلات من القصف والأعمال العدائية.

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وأكد المسؤول الأممي أن المستشفى فقد الكثير من موظفيه، ليعمل حاليا بحوالي 30% من الموظفين الذين كانوا موجودين قبل بضعة أيام فقط، مطالبا المجتمع الدولي بضمان حماية المستشفى والمستشفيات الأخرى المشابهة وعدم تعرضها لقصف الاحتلال الإسرائيلي، وألا يجرى إخلاؤها، وأن يتمكن العاملون بها من مواصلة عملهم.

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