الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف 70% من مقدراتنا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم في السابع من أكتوبر الماضي، مضيفا أن الاحتلال استهدف أكثر من 70% من مقدرات الدفاع المدني، كما «تعرضت طواقمنا لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة، طالت عدة مراكز تابعة لنا».

وأكد بصل اعتقال 5 من طواقم الدفاع المدني، مضيفا «نحتاج إلى 18 سيارة إطفاء و18 سيارة إنقاذ وإسعاف و5 حفارات و10 صهاريج مياه»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنى التحتية

وأشار إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم، مشيرا أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنى التحتية في القطاع.

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وأوضح بصل أن معظم الجرحى بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف هذه الحرب الدموية، قائلا «لم تصلنا أي كميات من الوقود ما أدى لتعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية».

ودعا المؤسسات الدولية لإمدادهم بالكفاءات خصوصا العربية، قائلا «نحتاج إلى أجهزة للكشف عن الأحياء تحت الأنقاض».