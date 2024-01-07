جيش الاحتلال يعلن مقتل «إسرائيلي» في إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الأحد مقتل «إسرائيلي»، في إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، منذ اندلاع العدوان في جانب آخر من فلسطين المحتلة وبالتحديد قطاع غزة المحاصر.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، «وقع قبل قليل هجوم إطلاق نار قتل فيه إسرائيلي بالقرب من مفترق الشرطة البريطانية»، شمال مدينة رام الله. وأشار الجيش إلى مطاردة المنفذين وإغلاق الطرق، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ93، فيما سقط حتى الآن نحو 23 ألف شهيد وأغلبهم من النساء والأطفال، و59 ألف مصاب.