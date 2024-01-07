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بينهم 4 أشقاء.. 6 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:51 صباحا
بينهم 4 أشقاء.. 6 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية
الشهداء الستة الذين استهدفهم الاحتلال في جنين بالضفة الغربية. (وفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 6 فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بينهم أربعة أشقاء، بقصف إسرائيلي جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الصحة في بيان لها اليوم، أن 6 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش عصعوص (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل عصعوص (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص (25 عاما)، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

جالسين على حافة الرصيف
وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر لـ«وفا»، «وصل المستشفى 6 شهداء، بعضهم وصل أشلاء جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في قرية مثلث الشهداء».

- شهيد فلسطيني وإصابات في اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت ريما في الضفة الغربية

وأكد شهود عيان أن الشهداء الستة كانوا جالسين على حافة الرصيف، ولم يكن في المنطقة أي مظهر من المواجهات، وجرى إعدامهم بدم بارد بقصف من مسيرة إسرائيلية.

وأضافوا أن أجساد الشهداء كانت متناثرة، وكان من الصعب التعرف عليهم مباشرة.

وأعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني، الإضراب الشامل، اليوم الأحد، حدادا على أرواح الشهداء.

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