  • Alwasat News
Atwasat

غريفيث: غزة باتت «مكانًا للموت واليأس» والعالم يقف متفرجًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:44 مساء
غريفيث: غزة باتت «مكانًا للموت واليأس» والعالم يقف متفرجًا
منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث. (الإنترنت)
alwasat radio

حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن قطاع غزة بات «بكل بساطة غير صالح للسكن»، وذلك بعد ما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف، قائلا: «بعد ثلاثة أشهر، باتت غزة مكانًا للموت واليأس» فسكانها يشهدون تهديدات يومية تطال وجودهم في حد ذاته، والعالم يقف متفرجًا.

وقال غريفيث في بيان: «قُتل عشرات الآلاف من الناس، معظمهم من النساء والأطفال، أو أصيبوا بجروح. وتنام الأُسر في العراء في ظل انخفاض درجات الحرارة. وتُقصف المناطق التي قيل للمدنيين أن ينتقلوا إليها من أجل سلامتهم. وتتعرض المنشآت الطبية لهجوم لا هوادة فيه. وترزح المستشفيات القليلة التي تزاول عملها جزئيًا تحت وطأة الإصابات، وتشهد نقصًا حادًا في جميع اللوازم وتغصّ بالناس اليائسين الذين يبحثون عن الأمان».

المجاعة باتت قاب قوسين أو أدنى
وحذر من كارثة صحية في قطاع غزة، وقال إن «كارثة صحية عامة تتكشف فصولها، فالأمراض المعدية تنتشر في مراكز الإيواء المكتظة بسبب فيضان شبكات الصرف الصحي. ونحو 180 امرأة يضعن مواليدهن في كل يوم في خضمّ هذه الفوضى، ويواجه الناس أعلى المستويات التي تسجل على الإطلاق من انعدام الأمن الغذائي، والمجاعة باتت قاب قوسين أو أدنى».

-  «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا
-  «حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

وتحدث غريفيث عن معاناة الأطفال في قطاع غزة، قائلا: «بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص، فقد شكّلت الأسابيع الاثنا عشر الماضية صدمة لهم: فلا طعام، ولا مياه، ولا مدارس. لا شيء سوى أصوات الحرب المرعبة، يومًا بعد يوم».

وتابع غريفيث مؤكدا أن «مجتمع العمل الإنساني تُرك ليواجه المهمة المستحيلة التي تقتضي تقديم الدعم لما يزيد على مليوني إنسان، على الرغم من تعرُّض العاملين فيه للقتل والتهجير، واستمرار انقطاع الاتصالات، وتدمير الطرق، وإطلاق النار على القوافل وانعدام الإمدادات التجارية التي لا يُستغنى عنها للبقاء على قيد الحياة انعدامًا تامًا تقريبًا».

غزة «أظهرت لنا أسوأ ما في الإنسانية»
وأوضح غريفيث أن غزة «أظهرت لنا أسوأ ما في الإنسانية، فضلًا عن لحظات من البطولة العظيمة».

وطالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بإنهاء الحرب في غزة على الفور، مشيرا إلى أنه «وليس ذلك لمصلحة الناس في غزة وجاراتها التي يطالها التهديد فحسب، بل من أجل الأجيال القادمة التي لن تنسى هذه الأيام التسعين من الجحيم والتعديات على أبسط المبادئ الإنسانية».

ودعا غريفيث الأطراف للوفاء بجميع الالتزامات، قائلا «لقد آن الأوان لكي تفي الأطراف بجميع الالتزامات التي يمليها القانون الدولي عليها، بما يشمله ذلك من حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإطلاق جميع الرهائن على الفور». «ولقد حان الوقت لكي يستخدم المجتمع الدولي كل ما لديه من نفوذ لتحقيق ذلك».

واختتم بيانه مؤكدا أنه «ما كان ينبغي لهذه الحرب أن تبدأ قط، ولقد طال كثيرًا انتظار الوقت الذي تبلغ فيه نهايتها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس بالبطولة العربية

شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ثلاث دول أفريقية يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مكانًا لتهجير الفلسطينيين.. وتوني بلير وسيطًا لإقناعها
ثلاث دول أفريقية يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مكانًا لتهجير ...
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود ...
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف ......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى ......
المزيد
غريفيث: غزة باتت «مكانًا للموت واليأس» والعالم يقف متفرجًا
غريفيث: غزة باتت «مكانًا للموت واليأس» والعالم يقف متفرجًا...
شاهد: رسائل مصورة لجنود إسرائيليين أسرى قبل مقتلهم بنيران جيشهم في حي الشجاعية
شاهد: رسائل مصورة لجنود إسرائيليين أسرى قبل مقتلهم بنيران ......
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق خان يونس
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق ......
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير ......
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند ......
المزيد