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شهيد فلسطيني وإصابات في اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت ريما في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 10:41 صباحا
شهيد فلسطيني وإصابات في اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت ريما في الضفة الغربية
الشهيد أسيد الريماوي. (صفا)
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استشهد فتى فجر الجمعة، وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى أسيد طارق الريماوي (17 عاما)، فيما أصيب أربعة آخرين بينهم اثنين في حالة الخطر، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

الاحتلال ينصب كمين داخل القرية
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، حيث تصدى لها الشبان، وأقدم الجنود على نصب كمين داخل القرية وإطلاق الرصاص الحي بصورة مباشرة على الشبان، ما أدى لاستشهاد شاب وجرح عشرة آخرين.

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وسيشيع جثمان الريماوي بعد صلاة الجمعة إلى مثواه الأخير بقرية بيت ريما.

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