«فرانس برس»: تنظيم «داعش» يتبنى التفجيرين في جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس إن تنظيم داعش تبنى تفجيرين في جنوب إيران الأربعاء وخلفا 84 قتيلا خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وقال التنظيم المتطرف عبر قنواته على «تلغرام» إن اثنين من مقاتليه «فجرا حزاميهما الناسفين وسط تجمع كبير بالقرب من قبر زعيمهم قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوب إيران».

وفي لبنان أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، مقتل مسؤول محلي وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ونعى حزب الله في بيان أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك جراء الضربة الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد ساعات من خطاب للأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي حذّر «إسرائيل» من شن حرب على لبنان، مؤكدًا أن قتال الحزب حينها سيكون «بلا ضوابط».

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم الأربعاء إلى تسعة من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

وفي إيران حمّل مستشار كبير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارَين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد.

وكتب محمد جمشيدي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «تقول واشنطن إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أي دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران، لا يخطئن أحدا. مسؤولية هذه الجريمة تقع على النظامين الأميركي والصهيوني، والإرهاب مجرد أداة».