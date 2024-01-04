الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22438 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين اليوم الخميس جراء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 22438 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة في بيان: «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي»، مشيرا إلى أن «70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء».

ارتكاب 13 مجزرة

وأضاف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 326 كادرا صحيا وتدمير 121 سيارة إسعاف، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في مناطق قطاع غزة كافة.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير إنسانية والتعذيب الجسدي والنفسي والتجويع.

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وقال القدرة إن سلوك الاحتلال الإجرامي يشكل تهديدا وخطرا على مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى، وأنه يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.

وناشد المؤسسات الدولية إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها إلى مناطق قطاع غزة كافة لإنقاذ آلاف الجرحى، مؤكدا تعرض 1.9 مليون نازح للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء.

وحذر القدرة من كارثة صحية وإنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في مدينة رفح بعد نزوح أكثر من نصف سكان قطاع غزة إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية.

ودعا المؤسسات الأممية بإيجاد آليات فاعلة تضمن قيامها بمهامها الإنسانية المطلوبة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في مراكز الإيواء وتوفير الرعاية الصحية والطعام المناسب للأطفال والسيدات الحوامل والمرضى المزمنين فيها.

وأوضح أن وزارة الصحة استطاعت إقامة 35 نقطة طبية بما يتوفر من إمكانات محدودة للمتابعة الصحية للنازحين في مراكز الإيواء برفح وتسعى مع شركائها لإقامة المزيد من النقاط الطبية في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح.

وأشار إلى أن المستوى المتدني لدخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها كسلاح لقتل الجرحى ونطالب الاطراف كافة بإيجاد آليات فاعلة وقادرة على الاستجابة لاحتياجاتنا الطارئة والعاجلة لإنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.

وقال إن الآلية المتبعة لخروج الجرحى تساهم في قتل مئات الجرحى وهم ينتظرون لأسابيع طويلة، حيث إن عدد الجرحى الذين غادروا للعلاج بالخارج 645 جريحا فقط.

مطالب بآليات فاعلة لمغادرة 6000 جريح

وأضاف: «نطالب الأطراف الدولية كافة بتوفير آليات فاعلة تضمن مغادرة 6000 جريح كأولوية عاجلة من أجل إنقاذ حياتهم».

ودعا المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية والضغط المستمر للإفراج عنهم.