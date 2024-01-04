عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ90 من العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد، منذ فجر الخميس عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح، في سلسلة غارات وقصف مدفعي مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه يومه التسعين.

وقصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرون، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى ستة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وتعرض مبنى جمعية الهلال الأحمر في خان يونس إلى قصف إسرائيلي ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما استشهد العشرات في قصف طائرات ومدفعة الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة. كما شهدت منطقة الزوايدة وسط القطاع قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وأدى العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى استشهاد أكثر من 22 ألفا و300 شهيد بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، إضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57 ألفا و200 جريح.