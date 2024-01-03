بوريل يندّد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو إلى «هجرة» الفلسطينيين من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ندد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، بالتصريحات «التحريضية» التي أدلى بها وزيران إسرائيليان، قالا فيها إنه يجب تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة.

وقال بوريل: «أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة، وتدعو إلى هجرتهم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونددت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها الوزيران الإسرائيليان بشأن عودة مستوطنين يهود إلى غزة بعد الحرب الحالية، مع «تشجيع» السكان الفلسطينيين على الهجرة.

واشنطن تصف تصريحات الوزيرين بأنها «غير مسؤولة»

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان: «الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة». ووصف ميلر تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بأنها «غير مسؤولة».

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وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن دعمه فكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنا أن الحرب تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة».

بن غفير قال، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب «عوتسما يهوديت» مطلع هذا الشهر، إن «مثل هذه السياسة (توطين سكان غزة خارج القطاع) من شأنها أن تسهل عودة سكان المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في غزة، التي جرى إخلاؤها في العام 2005»، وهي «حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، على حد قوله.