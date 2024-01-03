«يونيفيل» تحذر من «عواقب مدمرة» للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله عقب اغتيال العاروري

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونفيل» الأربعاء عن قلقها إزاء «عواقب مدمرة» قد تترتب على تصعيد بين اسرائيل وحزب الله غداة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب.

أثار اغتيال صالح العاروري بثلاث ضربات من مسيرات نسبت إلى الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء، مخاوف من اتساع رقعة النزاع بين حزب الله، وإسرائيل على الحدود اللبنانية حيث تنتشر قوة الامم المتحدة.

وهي المرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة قبل ثلاثة أشهر، التي تستهدف فيها ضواحي العاصمة بيروت.

قلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس ارديل «نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق»، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام. وأضافت «نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس».

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وتشهد الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تبادلا شبه يومي للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الموالي لإيران والداعم لحركة حماس، ما يثير مخاوف من توسع الحرب.

حزب الله: الاغتيال هو «اعتداء خطير على لبنان»

يقيم عدة قياديين من حماس في المنفى واستقروا في لبنان، وإثر الضربة قال حزب الله إنّ هذا الاغتيال هو «اعتداء خطير على لبنان» و«لن يمرّ أبداً من دون ردّ وعقاب». ولم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الضربة لكنه قال إنه «يستعد لكل السيناريوهات».

ستجري مراسم تشييع العاروري في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين الخميس في بيروت كما أعلنت حماس. ومنذ بدء تبادل القصف على الحدود اللبنانية-الاسرائيلية قتل أكثر من 165 شخصا في لبنان غالبيتهم من مقاتلي حزب الله لكن أيضا 20 مدنيا بينهم ثلاثة صحفيين بحسب حصيلة لـ«فرانس برس».