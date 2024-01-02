«أكسيوس»: «حماس» تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب و«إسرائيل» ترفض

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قدمت مقترحا جديدا لتبادل الأسرى والرهائن، وتطبيق هدنة جديدة في قطاع غزة قد تصل إلى شهر تقريبا.

ونقل الموقع، أمس الإثنين، عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع، لم تذكره، أن «حماس قدمت، الأحد، عبر الوسطاء المصريين والقطريين مقترحا جديدا لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن»، لكن المصادر أكدت رفض الاحتلال الإسرائيلي للمقترح الجديد.

بينما قال مسؤولون إسرائيليون إن «المقترح يدلل على استعداد حركة حماس للانخراط في مفاوضات بشأن اتفاق جديد لتبادل الرهائن». وتصر «حماس» على إنهاء العدوان الإسرائيلي في غزة قبل الانخراط في أي مفاوضات جديدة تتعلق بالرهائن الإسرائيليين.

مقترح جديد من «حماس» يتضمن 3 مراحل

وكشفت المصادر الإسرائيلية أن المقترح الجديد يتضمن عملية تنقسم إلى ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة وقفا في العمليات القتالية لمدة تصل إلى أكثر من شهر مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وبموجب الاتفاق، ستبدأ «إسرائيل» في سحب قواتها خارج غزة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، التي تشمل إطلاق ما يصل إلى 40 رهينة إسرائيلي، وعدد من الأسرى الفلسطينيين لم يجر تحديد عددهم.

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ويضمن المقترح إنهاء الحرب في أعقاب تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق، التي تشمل إطلاق جنود محتجزين في غزة، حسب المصادر.

الاحتلال الإسرائيلي يرفض مقترح «حماس»

وبينما ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي المقترح الجديد، أكد مسؤول إسرائيلي أن المجلس أخبر الوسطاء المصريين والقطريين، أمس الإثنين، أن المقترح غير مقبول.

وقال المصدر: «المقترح الذي تسلمناه من حماس، الأحد، غير مقبول بشكل كامل، وطلبنا من الوسطاء محاولة وضع مقترح أكثر قبولا. هم يعملون على ذلك الآن، ولنرى ما سيحدث».

وأضاف: «نحن في المرحلة قبل بداية المباحثات. المفاوضات ليست عالقة بمكان، لكنها لا تحرز أي تقدم كبير كذلك».

وكانت مصر قد قدمت، الشهر الماضي، مقترحا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين يشمل اتفاقا من ثلاث مراحل يضمن بالنهاية إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ويضمن كذلك انسحاب جيش الاحتلال من غزة، وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة القطاع، تكون مدعومة من القاهرة والدوحة وواشنطن.