الخسائر الاقتصادية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على سحب بعض قواته من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أجبرت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دولة الاحتلال الإسرائيلي وصمود المقاومة الفلسطينية إلى سحب بعض قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة، فقد صرح الناطق باسم الجيش بأن بلاده ستسحب عددا من القوات من قطاع غزة، مع التركيز على عمليات مستهدفة، وسط مخاوف من استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار الناطق إلى سحب عدد من جنود الاحتياط من لواء 55 ولواء 14، مع عودة ثلاثة ألوية أخرى إلى جداول التدريب كما نقلت جريدة «ذا تلغراف» البريطانية، وقال: «من المتوقع أن تسهم تلك الخطوة في رفع الأعباء الاقتصادية، والسماح لهؤلاء الجنود بالعودة إلى عائلاتهم وأعمالهم هذا الأسبوع، والاستعداد للأنشطة المقبلة خلال العام، حيث سيتواصل القتال».

بينما أخبر مسؤول إسرائيلي وكالة «رويترز» أن قرار سحب القوات يتركز على القوات الاحتياط، ويهدف إلى «إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي».

التحول إلى عمليات أقل كثافة في غزة

وقال مسؤول أميركي من جهته: «قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة يبدو أنه بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة».

وقد استدعى جيش الاحتلال 300 ألف من قوات الاحتياط مع بدء عدوانه على قطاع غزة، وهو ما يمثل 15% من القوى العاملة في البلاد، ثم جرى تسريح بعضهم. لكن مصادر حكومية أكدت أنه ما بين 200 – 250 ألف جندي مازالوا في الخدمة، ومتغيبين عن وظائفهم اليومية.

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إلى ذلك، رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في «إسرائيل» بشكل كبير خلال العام 2024 بسبب الحرب، مشيرة إلى أن استدعاء جنود الاحتياط للخدمة من بين الأسباب الرئيسية وراء النقص الحاد في العمالة.

ثلاث مراحل للعدوان الإسرائيلي على غزة

ويدخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ88، اليوم الثلاثاء، مخلفا 21 ألفا و978 شهيدا، وقرابة 57 ألفا و697 مصابا، حسب حصيلة أخيرة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وينقسم العدوان الإسرائيلي، حسب مسؤولين إسرائيليين، إلى ثلاث مراحل: الأولى تعتمد على قصف جوي مكثف، لفتح مسارات أمام القوات البرية.

أما المرحلة الثانية فتشمل الهجوم البري على مناطق في القطاع، الذي بدأ في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي. ويستعد جيش الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي قد تستغرق ستة أشهر على الأقل، وتشمل ما وصفه مسؤول إسرائيلي بـ«مهام تطهير مكثفة في مناطق من غزة».