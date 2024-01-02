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شهداء وجرحى في الـ88 من العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 11:25 صباحا
شهداء وجرحى في الـ88 من العدوان الإسرائيلي على غزة
وصول عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي برفح جراء قصف إسرائيلي على رفح. (أرشيفية: الإنترنت)
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استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء ودمرت عديد المنازل والمنشآت، فجر الثلاثاء والليلة الماضية، في سلسلة غارات وقصف مدفعي مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه يومه الـ88.

وشهد شمال مخيم المغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا إذ أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى، بينما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية من خان يونس ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

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اشتباكات عنيفة وقصف جوي ومدفعي
وشهدت محاور التوغل شمالي غزة، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مستمر.

والليلة الماضية، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق من مساء أمس، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد تسعة مواطنين وأصيب العشرات نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 21 ألفا و978 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 57 ألفا و697 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية، حسب المصادر الصحية.

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