قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في الخليل

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من بلدة الظاهرية ومخيم العروب بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الظاهرية كلا من: بسام محمد حسن البطاط، ومحمد حمد الهوارين، ومعين محمود رباع، وبراء عبدالبطاط، ومحمود داود قيسية، ومؤمن نصار الطل، وأحمد وائل الطل، وإبراهيم يوسف الطل، وأحمد وائل قيسية، ونضال طلال الهوارين، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور زياد طارق البدوي أثناء عودته من عمله في المركز الطبي ببلدة بيت كاحل إلى مخيم العروب شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال أيضا مدينة الخليل وفتشت عدة منازل ونصبت حواجزها العسكرية عند كل مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.