حركة المقاومة الإسلامية: تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير سكان غزة «أحلام يقظة»

القاهرة - بوابة الوسط

نددت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) ,مساء الإثنين, بتصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير سكّان غزة ، ووصفتها بأنها مجرد «أحلام يقظة» وسيفشلها شعبنا الفلسطيني بصموده وبسالة مقاومته.

وقالت حماس في بيان : «إنّ تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة واقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي وضعت أنف هذا العدو بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى».

ودعت الحركة المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية التي تعتبر جريمة حرب كاملة.

كما طالبت بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والمدنيين العزّل.