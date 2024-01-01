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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مجددًا قاعدة أميركية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 10:23 مساء
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مجددًا قاعدة أميركية في سورية
هجوم بـطائرات مسيرة مسلحة على مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة بالعراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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قصفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، قاعدة أمريكية أخرى داخل الأراضي السورية، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الثالث على التوالي. 

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم أن مجاهدي المقاومة استهدفوا «قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية أصابت أهدافها»، بحسب «الألمانية».

مهاجمة قاعدة الشدادي
وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، عن أنها قصفت قاعدة عسكرية أمريكية في سورية بالطائرات المسيرة. 

وجاء في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم الإثنين أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا «قاعدة الشدادي المحتلة في سورية بواسطة الطيران المسيّر».

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وأوضح البيان أن مجاهدي المقاومة ماضون في «مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة والرد على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة والاستمرار في دك معاقل العدو».

أكثر من 105 ضربات
وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسورية لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة في هذه القواعد حتى تجاوز عدد الضربات أكثر من 105 ضربات، إضافة إلى ضربات استهدفت مصالح الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات والجولان السورية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

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