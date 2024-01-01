الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الاحتلال الإسرائيلي من أن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة ستستمر «طيلة» العام 2024، فيما يشهد القطاع المحاصر بعد ليلة رأس سنة عمليات قصف متواصلة وهجمات صاروخية على تل أبيب.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب التي اندلعت نتيجة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء أمس الأحد إن بعض جنود الاحتياط سيأخذ فترة استراحة من الحرب استعدادا «لعمليات قتالية مطوّلة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يضع مخططاته مسبقا لأنه سيُطلب منا تنفيذ مهمات ومعارك إضافية طيلة هذه السنة».

استشهاد ما يقرب من 22 ألف فلسطيني

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليّات برّية عن استشهاد 21978 شخصا على الأقلّ، معظمهم نساء وأطفال، وسقوط 57697 جريحا منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحّة الفلسطينية، وهي أعلى حصيلة لأي عملية إسرائيلية حتى الآن.

ميدانيا، استهدف قصف مدفعي وضربات جوية لقوات الاحتلال ليل الأحد الإثنين مدينتي رفح وخان يونس (جنوب) خصوصا.

وأعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين مقتل «24 مدنيا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في استهدافات الليلة وحتى الخامسة صباحا».

وأفاد المصدر نفسه أنه تم انتشال 15 جثة من أسرة واحدة من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف مساء الأحد في جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال سامي حمودة (64 عاما): «إنها أسوأ سنة في حياتنا. قتلوا أولادنا».

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ودوّت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيليّة عدّة، وتمكّن صحفيّون في عاصمة الاحتلال الإسرائيلي تلّ أبيب من رؤية صواريخ تعترضها أنظمة الدّفاع الصاروخي الإسرائيليّة عند منتصف الليل بالتحديد.

وسارع أشخاص كانوا يحتفلون بالعام الجديد في أحد الشوارع إلى الاحتماء، فيما واصل آخرون الاحتفال.

وأعلنت كتائب عزالدين القسام مسؤوليتها عن الهجومَين في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها استخدمت صواريخ «إم 90» ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم، من دون الإبلاغ في البداية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تهدأ الغارات الجوّية الإسرائيليّة، ولم تتوقّف المعارك البرّية بين الكيان الصهيوني الإسرائيلي وعناصر المقاومة الإسلامية حماس، فيما يسود اليأس بين سكّان قطاع غزّة المحاصر الذين يعانون تداعيات الحرب اليوميّة.

وتسببت الحرب في دمار هائل وكارثة إنسانية في قطاع غزة الذي تهدد المجاعة سكانه وسط حصار مطبق تفرضه إسرائيل عليه منذ 9 أكتوبر.

واليوم الإثنين، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى «تشجيع» السكان الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي.

وقال بائع القهوة مصطفى الشنار (43 عامًا) المتحدر من مدينة غزة والنازح حاليًا في رفح «الأوضاع المعيشية في قطاع غزة ميؤوس منها»، معربًا عن أسفه لارتفاع الأسعار الذي يعيق عمله.

الإثنين، أعلنت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «ييش دين» أن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وصلت إلى مستويات قياسية في العام 2023 وخلفت ما لا يقل عن عشرة قتلى.

وأججت حرب غزة التوتر عند الحدود بين لبنان وإسرائيل التي تشهد تبادلا شبه يومي للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الموالي لإيران والداعم لحركة حماس.

مدمّرة إيرانية في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي أمس الأحد إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على ثاني هجوم في أقل من 24 ساعة على حاملة حاويات في البحر الأحمر. وأكّد مصدران في ميناء الحديدة مقتل عشرة حوثيين في القصف الأميركي على الزوارق.

الإثنين، دخلت المدمّرة الإيرانية «البرز» البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، وفق ما أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، في ظل ارتفاع منسوب التوتر المرتبط بالممر المائي المهم دوليا.

ومنذ بدء الحرب يبدي الحوثيون دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة وكثفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ما يهدد بتعطيل تدفقات التجارة البحرية العالمية.