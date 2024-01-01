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وزير إسرائيلي متطرف يدعو لـ«تهجير» الفلسطينيين وعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 07:52 مساء
وزير إسرائيلي متطرف يدعو لـ«تهجير» الفلسطينيين وعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى. (حسابه على تويتر)
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دعا وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى «تشجيع» السكان الفلسطينيين على الهجرة غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي.

وقال اليميني المتطرف خلال اجتماع لحزبه حسبما نشر بنفسه على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي «إن الترويج لحلّ يشجّع على هجرة سكان غزّة ضروري، إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وأضاف بن غفير «أناشد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إنها الفرصة المناسبة لتطوير مشروع يهدف إلى تشجيع هجرة سكان غزة نحو دول أخرى في العالم».

وأكد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضًا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية.

وكانت إسرائيل قد سحبت عام 2005 جيشها ونحو 8 آلاف مستوطن من قطاع غزة الذي كان محتلًا منذ العام 1967 في إطار خطة انسحاب أحادية قدمها رئيس الوزراء حينذاك أرييل شارون.

وتابع : «تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان المناطق الحدودية و(كتلة) غوش قطيف» الاستيطانية السابقة في قطاع غزة.

بن غفير هو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي.

وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد دعا الأحد إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم «تشجيعهم» على الهجرة إلى دول أخرى.

«استخفاف ممجوج، وجريمة حرب»
ودانت حركة حماس تصريحات سموتريتش باعتبارها «استخفاف ممجوج، وجريمة حرب».

وأسفر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية، عن استشهاد 21978 شخصًا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وسقوط 57697 جريحًا منذ بدء الحرب ، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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