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21 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 03:48 مساء
21 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع
شاب فلسطيني يبكي والده بعد استشهاده في غزة. (صفا)
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استُشهد 21 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة.

ففي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استُشهد 15 مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي منطقة بئر النعجة غرب جباليا، استُشهد 6 مواطنين في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة منازل.

قصف مدفعي إسرائيلي عنيف
وأصيب عدة مواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

- حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 22 ألف شهيد

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مناطق شمالي مدينة غزة ومخيمات الوسط.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى سقوط 21978 شهيدا و57697 جريحا، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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