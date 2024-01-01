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الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة والقدس.. وعشرات الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 01:22 مساء
الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة والقدس.. وعشرات الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة نابلس بالضفة الغربية. (أرشيفية : بلومبرغ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 24 فلسطينيا من الضفة والقدس، أغلبيتهم من بلدة قطنة شمال القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بلدة قطنة شمالًا، وحي وادي الجوز بالقدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قفين شمالًا، كما اعتقلت مواطنين اثنين في نابلس.

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ومن رام الله، اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين في قرية قراوة بني زيد شمالا، ومن البيرة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الدهيشة جنوبا، ومن قرية حوسان غربا، كما اعتقلت شابا آخر في حي واد سود ببلدة دورا جنوب الخليل.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
في سياق متصل، اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

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