  • Alwasat News
Atwasat

سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 10:53 صباحا
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
«روعي يفراخ» مع نتنياهو خلال زيارة الأخير لجنود الاحتلال في غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

في فضيحة استخباراتية مدوية للاحتلال، سمحت الرقابة الإسرائيلية بالكشف عن قضية أمنية وصفت بـ«الخطيرة»، تتعلق بتمكّن مستوطن إسرائيلي «صاحب سوابق» من التنكر بشخصية ضابط في أحد الأجهزة الأمنية والدخول لقطاع غزة، والاشتراك في اجتماعات أمنية حساسة، كما سرق أسلحة من جيش الاحتلال في غزة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن الإسرائيلي «روعي يفراخ»، الذي لديه سجل جنائي حافل، تنكر بعدة شخصيات، منها ضابط في الشاباك وضابط في وحدة «يمام» الخاصة، وخدع كبار قادة الجيش، واشترك في جولات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أطراف القطاع قبل أسابيع بهوية مزوّرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

- كتائب القسام: استهداف طائرة أباتشي صهيونية في غزة بصاروخ «سام 7»

وبيّنت «يديعوت أحرونوت» أن «يفراخ» صاحب ماضٍ جنائي حافل بقضايا متعلقة بالسلاح والمخدرات والجنس، مشيرة إلى أن تمكنه من اختراق الدوائر العسكرية والأمنية العليا يدلل على إخفاق كبير وفشل في دوائر حماية كبار المسؤولين، ومنهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

ووفقًا للصحيفة؛ دخل «يفراخ» قواعد عسكرية بحرية وتواجد في قاعدة استراتيجية خلال زيارة قائد الأركان هرتسي هليفي إلى المكان.

لائحة اتهام بحق «يفراخ»
وقدّمت النيابة الإسرائيلية في «تل أبيب» لائحة اتهام بحق «يفراخ»، يوم الأحد، تنسب له فيها عدة تهم وصفت بالخطيرة، منها تقمص شخصيات وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة، حتى تم اكتشافه واعتقاله في السابع عشر من ديسمبر الماضي.

وعثرت شرطة الاحتلال في منزله ومنزل والدته على أسلحة بأنواع مختلفة كان سرقها من الجيش خلال تواجده في غلاف غزة، وكذلك داخل قطاع غزة، منها: بندقية M4، وثلاث عبوات ناسفة عليها كتابة بالعربية، و14 قنبلة يدوية، وقنبلتين دخانيتين، وصندوق ذخيرة من عيار 5.56 ملم، وصندوق ذخيرة لمسدس من عيار 9 ملم، وتابلت للجيش، وواقي رصاص وخوّذ.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن ...
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 زوارق في البحر الأحمر
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»...
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
المزيد
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي ......
87 يوما للعدوان.. قصف وانفجارات عنيفة تهز قطاع في غزة وسقوط عشرات الشهداء
87 يوما للعدوان.. قصف وانفجارات عنيفة تهز قطاع في غزة وسقوط ......
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. ......
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 زوارق في البحر الأحمر
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي ......
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة...
المزيد