  • Alwasat News
Atwasat

87 يوما للعدوان.. قصف وانفجارات عنيفة تهز قطاع في غزة وسقوط عشرات الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 09:58 صباحا
87 يوما للعدوان.. قصف وانفجارات عنيفة تهز قطاع في غزة وسقوط عشرات الشهداء
فلسطينية تبكي ابنها الشهيد في غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

ففي اليوم الـ87 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل القصف الصهيوني بالطيران والمدفعية، مستهدفا المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشهد شرق وشمال خان يونس قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المدينة، حيث استشهد موطن، وأصيب آخرون في قصف لمنزل عائلة أبو حطب بالقرب من مسجد بلال غربي خان يونس.

 انفجارات عنيفة تهز المنطقة الوسطى
كما ارتقى شهيد بقصف إسرائيلي استهدف حي قيزان رشوان، ومناطق أخرى جنوب شرق ووسط المدينة.

كذلك هزت انفجارات عنيفة المنطقة الوسطى لقطاع غزة، في قصف مكثف بالطائرات والمدفعية.

وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت متأخر من مساء أمس، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة.

- 86 يوما من العدوان.. دماء الأطفال والنساء مازالت هدفا غير مشروع للاحتلال في غزة

كما أصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم النصيرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 21.822 فلسطينيا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن ...
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 زوارق في البحر الأحمر
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»...
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
المزيد
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي ......
87 يوما للعدوان.. قصف وانفجارات عنيفة تهز قطاع في غزة وسقوط عشرات الشهداء
87 يوما للعدوان.. قصف وانفجارات عنيفة تهز قطاع في غزة وسقوط ......
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. ......
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 زوارق في البحر الأحمر
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي ......
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة...
المزيد