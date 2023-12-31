«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جريدة إسرائيلية، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة عشرات جنود الاحتلال الإسرائيليين المتمركزين على حدود قطاع غزة بمرض «الليشمانيا» الجلدي.

وذكرت جريدة «معاريف» أن عشرات من جنود الاحتلال شُخِّصت إصابتهم بآفات جلدية يشتبه في أنها ناتجة عن طفيل «الليشمانيا» المسبب لمرض «وردة أريحا»، بعد تعرضهم للدغات من ذبابة الرمل.

في السياق ذاته، قال مدير مستشفى برزيلاي الإسرائيلي في عسقلان حيزي ليفي، إن أكثر من 3500 جريح عُولجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي في المستشفى. وأشار ليفي إلى أنه لم يشهد، لا هو ولا أكثر الأطباء تمرسًا، من قبل هذا العدد الكبير من الحالات التي نُقلت للعلاج في يوم واحد.

مرض «وردة أريحا»

حسب الجريدة، يتعلق مرض «وردة أريحا» بآفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية، حيث يمكن أن تستمر هذه الحالة لأسابيع عدة في حال عدم تلقي العلاج، وعادة ما تتسبب هذه الآفة في تشكل ندبات على الجلد.

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وأشارت إلى أنه أُرسل بعض الجنود لإجراء فحوصات مخبرية، ولم تظهر نتائجها بعد، في حين عُلّقت خدمة بعضهم ووُجّهوا إلى عيادات الجلدية.

معالجة المرض

وأوردت الجريدة عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «في جميع وحدات الجيش، يجري اتخاذ إجراءات مختلفة لتجنب انتشار الإصابات بمرض الليشمانيا بين الجنود، حيث توزع وثائق توعية على الجنود في الوحدات الميدانية حول هذا الموضوع، إلى جانب توفير مستحضرات مضادة للبعوض».

وأوضح الناطق، الذي لم تكشف الجريدة عن اسمه، أن جميع المرضى الذين يُظهرون أعراضًا مشبوهة يُفحصون بواسطة أطباء الأمراض الجلدية في الجيش. ويتلقون العلاج المناسب، مع إمكانية إحالتهم، حسب الحاجة، إلى عيادات مخصصة لعلاج الليشمانيا.



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