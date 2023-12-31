  • Alwasat News
Atwasat

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 07:06 مساء
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقل مصابين خلال عدوانها على غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت جريدة إسرائيلية، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة عشرات جنود الاحتلال الإسرائيليين المتمركزين على حدود قطاع غزة بمرض «الليشمانيا» الجلدي.

وذكرت جريدة «معاريف» أن عشرات من جنود الاحتلال شُخِّصت إصابتهم بآفات جلدية يشتبه في أنها ناتجة عن طفيل «الليشمانيا» المسبب لمرض «وردة أريحا»، بعد تعرضهم للدغات من ذبابة الرمل.

في السياق ذاته، قال مدير مستشفى برزيلاي الإسرائيلي في عسقلان حيزي ليفي، إن أكثر من 3500 جريح عُولجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي في المستشفى. وأشار ليفي إلى أنه لم يشهد، لا هو ولا أكثر الأطباء تمرسًا، من قبل هذا العدد الكبير من الحالات التي نُقلت للعلاج في يوم واحد.

مرض «وردة أريحا»
حسب الجريدة، يتعلق مرض «وردة أريحا» بآفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية، حيث يمكن أن تستمر هذه الحالة لأسابيع عدة في حال عدم تلقي العلاج، وعادة ما تتسبب هذه الآفة في تشكل ندبات على الجلد.

-  جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 8 ضباط وجنود خلال معاركه في غزة
-  جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه المعتدين على قطاع غزة إلى 152 جنديا

وأشارت إلى أنه أُرسل بعض الجنود لإجراء فحوصات مخبرية، ولم تظهر نتائجها بعد، في حين عُلّقت خدمة بعضهم ووُجّهوا إلى عيادات الجلدية.

معالجة المرض
وأوردت الجريدة عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «في جميع وحدات الجيش، يجري اتخاذ إجراءات مختلفة لتجنب انتشار الإصابات بمرض الليشمانيا بين الجنود، حيث توزع وثائق توعية على الجنود في الوحدات الميدانية حول هذا الموضوع، إلى جانب توفير مستحضرات مضادة للبعوض».

وأوضح الناطق، الذي لم تكشف الجريدة عن اسمه، أن جميع المرضى الذين يُظهرون أعراضًا مشبوهة يُفحصون بواسطة أطباء الأمراض الجلدية في الجيش. ويتلقون العلاج المناسب، مع إمكانية إحالتهم، حسب الحاجة، إلى عيادات مخصصة لعلاج الليشمانيا.
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  محطات ليبية لافتة في 2023
■  رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
■  جريدة «الوسط»: ليبيا تدخل عاماً جديداً مثقلة بالانقسام وتغول الفساد
■  «مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا» في ليبيا
■  بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  «مئوية ليبيا».. الحلقة الأولى
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  شاهد على قناة «الوسط».. «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»
■  «مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
■  «تحقيقات»:القاتل الصامت
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟

هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»

10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»
بليحق: 30 حزبًا طالبوا عقيلة بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة للإشراف عليها

بليحق: 30 حزبًا طالبوا عقيلة بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة ...
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات (شاهد)

«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ...
وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما

وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما
وثيقة سرية تكشف مخططا إسرائيليا خبيثا لطرد «أونروا» خارج غزة

وثيقة سرية تكشف مخططا إسرائيليا خبيثا لطرد «أونروا» خارج غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حزب الله يعلن استهداف موقع ‏حانيتا «الإسرائيلي» بـ«إصابة مباشرة»
حزب الله يعلن استهداف موقع ‏حانيتا «الإسرائيلي» بـ«إصابة مباشرة»
مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لمقترح الهدنة في غزة
مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لمقترح الهدنة في غزة
كتائب القسام: استهداف طائرة أباتشي صهيونية في غزة بصاروخ «سام 7»
كتائب القسام: استهداف طائرة أباتشي صهيونية في غزة بصاروخ «سام 7»
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»...
المزيد
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 زوارق في البحر الأحمر
الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي ......
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة...
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو ......
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ......
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر...
المزيد