كتائب القسام: استهداف طائرة أباتشي صهيونية في غزة بصاروخ «سام 7»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن استهداف طائرة أباتشي صهيونية في مدينة غزة بصاروخ «سام 7»، و5 آليات عسكرية للاحتلال.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم، إن مقاتليها و«كتائب المجاهدين»، استهدفتا طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ «سام 7».

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في سياق متصل، قالت كتائب القسام، إنها دكت تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما استهدف مقاتلوها قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف، واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة.

وبحسب بيان منفصل، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات «شواظ» وقذائف «الياسين 105».