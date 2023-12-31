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مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لمقترح الهدنة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 31 ديسمبر 2023, 02:11 مساء
مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لمقترح الهدنة في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع مدير الموساد، ديفيد بارنياع. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت قناة «كان 11» الإسرائيلية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لرئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، للمضي قدما في المقترح الذي قدمته قطر من أجل تأمين إطلاق عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار عدة أسابيع.

ويشمل المقترح القطري، حسب جريدة «جيروزالم بوست»، إطلاق ما بين 40 – 50 رهينة إسرائيلي مقابل وقف إطلاق النار والعمليات القتالية عدة أسابيع في غزة.

ولفتت الجريدة، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس» توصلا إلى اتفاق في وقت سابق بشأن الاقتراح. بينما نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: «انتقلنا من مرحلة الجمود».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمناقشة تفاصيل اتفاق تبادل الرهائن والأسرى. كما سيناقش وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أيضا مسألة كيفية إدارة غزة بعد الحرب.

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86 يوما من العدوان الوحشي
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ86 على التوالي، اليوم الأحد، مخلفا أكثر من 21 ألف شهيد ونحو 56 ألف مصاب.

وطالت عمليات القصف الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مساجد: مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

في حين شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، أمس السبت، مظاهرات حاشدة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد شارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية (باريس)، والعاصمة الألمانية (برلين)، والعاصمة النمساوية (فيينا)، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأيندهوفن الهولندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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