شاهد: مظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأيندهوفن الهولندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تنديد بجرائم الاحتلال

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

شاركت حشود كبيرة من البريطانيين في مظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، اليوم السبت، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامنًا مع أهلها.

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ودعا المشاركون إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها أمام المحاكم الدولية، مع دخول العدوان على غزة يومه الخامس والثمانين، واستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على الأبرياء المدنيين في غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، كما طالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على نتنياهو وحكومته لقبول وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وشارك في الاعتصام عدد من الشخصيات المناصرة لفلسطين في بريطانيا.

اليوم الـ85 للعدوان الإسرائيلي

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ85 في ظل تصاعد الهجمات والاعتداءات على مناطق مختلفة من قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحملة عسكرية دموية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصل جيش الاحتلال قصفه المركّز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي حسب الأمم المتحدة التي طلبت من «جميع الأطراف» تسهيل وصول المساعدات، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من أوضاع إنسانية وصحية متردية.

14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين. وأصدرت الوزارة حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى العدوان المتواصل على قطاع غزة، لكنها تبقى غير نهائية بفعل الأعداد الكبيرة من المفقودين والذين يرجح أنهم استشهدوا.

وقال بيان للوزارة، إن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 21 ألفا و672 شهيدا، و56 ألفا و165 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام: «اليوم الـ85، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21.672 شهيدا، و56.165 إصابة».

متظاهرون ينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)

متظاهرون في مدريد ينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)