  • Alwasat News
Atwasat

رغم إطلاق سراحهم.. الاحتلال يخنق القصر الفلسطينيين المفرج عنهم بقرارات تعسفية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 02:00 مساء
رغم إطلاق سراحهم.. الاحتلال يخنق القصر الفلسطينيين المفرج عنهم بقرارات تعسفية
عبد الرحمن الزغل، البالغ من العمر أربعة عشر عاما، يقبل رأس والدته نجاح في منزلهما بالقدس، 6 ديسمبر 2023. (رويترز)
alwasat radio

كان عبد الرحمن الزغل البالغ من العمر أربعة عشر عاما، أحد أصغر السجناء الفلسطينيين الذين أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، لكن بعد مرور أسابيع، لا تزال حياة الزغل بعيدة تماما عن حياة أي من أقرانه من الفتية العاديين، إذ يتعافى من إصابات خطيرة أصيب بها يوم اعتقاله، فيما قال الزغل إن مدرسته لا تزال تنتظر تصريح «إسرائيل» له بالحضور.

وأضاف الزغل، أنه تعرض لإطلاق نار في أغسطس الماضي، عندما غادر منزله لشراء الخبز، لكن بعد استيقاظه وجد نفسه مقيدا في سرير أحد المستشفيات وكان مصابا بطلقات نارية في الرأس والحوض ومن حوله شرطيان، بحسب وكالة «رويترز».

واتهم الاحتلال الزغل بإلقاء قنبلة حارقة، وهي الواقعة التي ينفيها. وقالت والدته نجاح إنه أصيب برصاص رجل كان يحرس مستوطنة يهودية بالقرب من منزلهم في القدس الشرقية.

وقالت الشرطة في بيان ليلة إطلاق النار على الزغل، إن أفرادا من الشرطة أطلقوا النار على فتى لم تذكر اسمه، وأصابوه بجروح خطيرة بعد أن شعروا أن حياتهم في خطر.

وباعتباره أحد سكان القدس، فقد نظرت محكمة مدنية إسرائيلية في قضية الزغل. وأمر القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية خارج الحي الذي يسكن فيه، حتى نهاية محاكمته.

وقال الزغل إنه قفز من الفرحة يوم إطلاق سراحه. لكن والدته قالت إن أجواء الاحتفال غابت عن المنزل لأنه كان على وشك الخضوع لعملية جراحية لعلاج ضرر في الدماغ ناجم عن حادث إطلاق النار.

- «صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

ومن بين 240 فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي، خلال هدنة في نوفمبر الماضي، كان الزغل واحدا من بين 104 أطفال تحت سن 18 عاما.

وأطلقت حركة حماس في المقابل، سراح 110 من النساء والأطفال والأجانب اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي ضمن عملية طوفان الأقصى.

وأظهرت سجلات إسرائيلية أن أكثر من نصف الفلسطينيين المفرج عنهم، في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، إن جيش الاحتلال احتجز نحو 13 ألف طفل فلسطيني، معظمهم تقريبا من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، منذ عام 2000.

عنف جسدي ضد الأطفال
وقالت المسؤولة في الحركة، ميراندا كليلاند، «في كل مكان يتجه إليه طفل فلسطيني، يوجد الجيش الإسرائيلي لممارسة نوع من السيطرة على حياته».

وفي الضفة الغربية، يخضع الفلسطينيون لنظم قانونية متشددة، إذ يحاكمون ومنهم القُصّر، أمام محكمة عسكرية.

واستنادا إلى إفادات خطية جُمعت من 766 طفلا كانوا محتجزين بين عامي 2016 و2022، وجدت الحركة أن نحو 59% من هؤلاء الأطفال اختطفوا على أيدي جنود ليلا.

وتعرض نحو 75% من الأطفال لعنف جسدي، فيما استُجوب 97% منهم دون حضور أي من أفراد أسرهم أو محام. وقالت كليلاند إن واحدا من كل أربعة يوضع في الحبس الانفرادي لمدة يومين أو أكثر حتى قبل بدء المحاكمة.

وأضافت أن المحامين يعملون على التوصل إلى اتفاقات تسوية للأطفال لأن نسبة إدانتهم تتجاوز 95%.

وقالت الدكتورة سماح جبر، وهي طبيبة نفسية ترأس وحدة الصحة النفسية بوزارة الصحة الفلسطينية، إن أحد التحديات التي تواجههم خلال تقديم استشارات للفتيان المفرج عنهم هو أنهم يتوقعون احتجازهم مجددا، وهو ما يحدث بالفعل للعديد منهم.

إلقاء الحجارة أكثر التهم شيوعا
وقال الزغل، إن القوات الإسرائيلية اعتقلته مرتين من قبل. وأوضح أن المرة الأولى كان عمره 12 عاما، وأن الجنود ضربوه حينها ببنادقهم بينما كان يلعب مع ابن عمه في أريحا، مضيفا أنهم اتهموه برشق الحجارة، وهو ما نفاه.

وقالت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن إلقاء الحجارة هو أكثر التهم شيوعا بحق القاصرين الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.

وقالت وزارة التعليم التابعة للاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل لن يلتحقوا بالمدارس حتى يناير المقبل، رافضة توضيح سبب هذا القرار المتعسف.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر

الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سكان غزة «المنهكون» يأملون انتهاء الحرب
سكان غزة «المنهكون» يأملون انتهاء الحرب
استشهاد صحفي فلسطيني وأفراد من عائلته في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة
استشهاد صحفي فلسطيني وأفراد من عائلته في غارة إسرائيلية على مخيم ...
قصف ودمار وأمراض معدية.. حال أهالي غزة في اليوم الـ85 للعدوان الإسرائيلي
قصف ودمار وأمراض معدية.. حال أهالي غزة في اليوم الـ85 للعدوان ...
«أكسيوس»: «حماس» توافق مبدئيا على استئناف المحادثات بشأن تبادل الرهائن
«أكسيوس»: «حماس» توافق مبدئيا على استئناف المحادثات بشأن تبادل ...
تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة إلى «إسرائيل» بـ147 مليون دولار
تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»...
المزيد
رغم إطلاق سراحهم.. الاحتلال يخنق القصر الفلسطينيين المفرج عنهم بقرارات تعسفية
رغم إطلاق سراحهم.. الاحتلال يخنق القصر الفلسطينيين المفرج ......
«الأغذية العالمي» و«أطباء بلا حدود» تعلقان العمليات في ولاية سودانية بعد نهب منشآتهما
«الأغذية العالمي» و«أطباء بلا حدود» تعلقان العمليات في ولاية......
متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك
متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة ......
تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة إلى «إسرائيل» بـ147 مليون دولار
تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع ......
«أكسيوس»: «حماس» توافق مبدئيا على استئناف المحادثات بشأن تبادل الرهائن
«أكسيوس»: «حماس» توافق مبدئيا على استئناف المحادثات بشأن ......
المزيد