متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق مئات المتظاهرين الأميركيين المؤيدين للقضية الفلسطينية مدخل مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بأميركا، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحملت المظاهرة عنوان «أغرقوا مدينة نيويورك من أجل فلسطين»، وسار مئات المتظاهرين إلى مبنى مركز التجارة العالمي، ورفعوا لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكب في حق سكان القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

كما أقام المحتجون جنازة للأطفال الذين قتلهم الاحتلال في قصفه المتواصل على قطاع غزة، فيما استشهد أكثر من 8800 طفل في الغارات الإسرائيلية على القطاع حتى الآن.

مظاهرات مناصرة لقطاع غزة

وطالب المتظاهرون بفك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد نيويورك وغيرها من المدن الأميركية مظاهرات مناصرة لقطاع غزة بشكل مستمر.

وفي وقت سابق، اقتحم نشطاء أميركيون الكونغرس، احتجاجًا على دعم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المطلق للاحتلال.

- قصف ودمار وأمراض معدية.. حال أهالي غزة في اليوم الـ85 للعدوان الإسرائيلي

وكان موقع أكسيوس أكد في الأسابيع الماضية، أن المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة تصاعدت، على حساب الاحتجاجات المؤيدة للاحتلال.

ونقل موقع أكسيوس عن شركة (ACLED) المتخصصة بجمع البيانات، أن المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة شهدت مئات الاحتجاجات منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة، ومع تصاعد عمليات الاحتلال في القطاع وازدياد عدد الشهداء، ازدادت نسبة المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ محطات ليبية لافتة في 2023

■ رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة

■ جريدة «الوسط»: ليبيا تدخل عاماً جديداً مثقلة بالانقسام وتغول الفساد

■ «مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا» في ليبيا

■ بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ «مئوية ليبيا».. الحلقة الأولى

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ شاهد على قناة «الوسط».. «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»

■ «مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟

■ «تحقيقات»:القاتل الصامت



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟