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متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 12:06 مساء
متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك
متظاهرون أميركيون مؤيدين للقضية الفلسطينية أمام مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك. (صفا)
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أغلق مئات المتظاهرين الأميركيين المؤيدين للقضية الفلسطينية مدخل مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بأميركا، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحملت المظاهرة عنوان «أغرقوا مدينة نيويورك من أجل فلسطين»، وسار مئات المتظاهرين إلى مبنى مركز التجارة العالمي، ورفعوا لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكب في حق سكان القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

كما أقام المحتجون جنازة للأطفال الذين قتلهم الاحتلال في قصفه المتواصل على قطاع غزة، فيما استشهد أكثر من 8800 طفل في الغارات الإسرائيلية على القطاع حتى الآن.

مظاهرات مناصرة لقطاع غزة
وطالب المتظاهرون بفك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد نيويورك وغيرها من المدن الأميركية مظاهرات مناصرة لقطاع غزة بشكل مستمر.

وفي وقت سابق، اقتحم نشطاء أميركيون الكونغرس، احتجاجًا على دعم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المطلق للاحتلال.

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وكان موقع أكسيوس أكد في الأسابيع الماضية، أن المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة تصاعدت، على حساب الاحتجاجات المؤيدة للاحتلال.

ونقل موقع أكسيوس عن شركة (ACLED) المتخصصة بجمع البيانات، أن المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة شهدت مئات الاحتجاجات منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة، ومع تصاعد عمليات الاحتلال في القطاع وازدياد عدد الشهداء، ازدادت نسبة المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية.
 

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