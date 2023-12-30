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تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة إلى «إسرائيل» بـ147 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 30 ديسمبر 2023, 12:01 مساء
تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة إلى «إسرائيل» بـ147 مليون دولار
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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وافقت الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، على بيع طارئ للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بـ147 مليون دولار، متخطية موافقة الكونغرس الضرورية للمرة الثانية خلال ديسمبر الجاري.

وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة إلى الاحتلال، تشمل مقذوفات ومعدات ذات صلة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وزيادة الانتقادات الدولية لواشنطن بسبب دعمها تل أبيب.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في تصريح أمس الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن «قدم تبريرا تفصيلا للكونغرس بوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للأسلحة إلى إسرائيل».

وأوضحت: «هذا البيع لا يتطلب المراجعة المطلوبة التي يجريها الكونغرس لقرارات بيع المعدات الدفاعية إلى الدول الأخرى»، لافتة إلى أن القرار يشمل بيع أسلحة ومعدات بـ147.5 مليون دولار.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، وافقت إدارة بايدن على بيع طارئ لأسلحة بـ106 ملايين دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، شملت 14 ألف ذخيرة للدبابات. كما تسعى الإدارة الأميركية لتأمين موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات بـ106 مليارات دولار إلى أوكرانيا و«إسرائيل».

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85 يوما من العدوان الإسرائيلي
ويدخل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ85، اليوم السبت، مخلفا أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألفا و600 مصاب، حسب حصيلة أخيرة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك بينما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، من أن أكثر من 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا، مُطالبًا بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والحيوية بشكل عاجل.

كما عبرت منظمة الصحة العالمية عن بالغ القلق من انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة من العدوان الإسرائيلي. وكتب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس: «مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية».
 

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