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«أكسيوس»: «حماس» توافق مبدئيا على استئناف المحادثات بشأن تبادل الرهائن

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 30 ديسمبر 2023, 11:26 صباحا
«أكسيوس»: «حماس» توافق مبدئيا على استئناف المحادثات بشأن تبادل الرهائن
لقطة من مقطع مصور للحظة تسليم رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة. (الإنترنت)
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كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن قطر أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل مبدئي على استئناف المحادثات الخاصة بتبادل الرهائن والأسرى مقابل وقف أطول لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل الموقع، أمس الجمعة، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، على اطلاع بسير المحادثات، أن «حماس وافقت بشكل مبدئي على استئناف المحادثات، للتوصل إلى صفقة جديدة من أجل تأمين إطلاق أربعين رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى شهر».

وقال مصدر: «الرسالة القطرية إيجابية، فللمرة الأولى منذ انتهاء الهدنة الأخيرة تشير حركة حماس إلى أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات». بينما قال مصدر آخر: «إسرائيل لم تتلق مقترحا مفصلا، وتنتظر مزيدا من الإيضاح. لكن في كل الأحوال، الفجوات لا تزال كبيرة».

ولم يرد ممثل عن الحكومة القطرية، وكذلك مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على طلبات التعليق. يأتي ذلك بينما وصل وفد من «حماس» إلى القاهرة، الجمعة، للتباحث بشأن وقف الحرب على غزة.

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حماس: الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي
من جهته، قال القيادي في «حماس» أسامة حمدان، في تصريحات لقناة «الجزيرة» مساء الجمعة، إن الحركة أخبرت المفاوضين المصريين والقطريين أن الأولوية تظل لوقف العدوان على غزة بشكل دائم.

وقد قدمت «إسرائيل» مقترحا، بداية ديسمبر الجاري، يشمل وقف إطلاق النار أسبوعا مقابل إطلاق ثلاثين رهينة إسرائيلي، وعدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. والتقى رئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، منتصف ديسمبر، لمناقشة المقترح.

كما قدمت مصر، الأسبوع الماضي، مقترحا من ثلاث مراحل، لإنهاء الحرب في غزة، يشمل إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في المرحلة الأولى، يعقبها انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، لإدارة القطاع تحظى بدعم واشنطن والقاهرة والدوحة.

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