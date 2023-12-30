استشهاد صحفي فلسطيني وأفراد من عائلته في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد صحفي وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تعمد استهداف الصحفيين

ومنذ بدء العدوان قبل نحو 85 يوما، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد نحو 100 صحفي حتى الآن، كان آخرهم أبو هدروس.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد نحو 22 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.