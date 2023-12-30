سكان غزة «المنهكون» يأملون انتهاء الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

بعد نحو ثلاثة أشهر من الضربات العدوانية المدمرة، والمعارك الضارية على الأرض، والنزوح المتواصل، والمساعدات الإنسانية النادرة وغير الكافية، بات سكان غزة «المنهكون» يتوقون إلى انتهاء الحرب، وفق وكالة «فرانس برس».



وقالت أم لؤي أبو خاطر (49 عاما)، التي نزحت بسبب القتال إلى مخيم موقت للاجئين في رفح عند أقصى جنوب قطاع غزة: «الناس يستعدون للاحتفال بالسنة الجديدة، بينما نحن نتنظر الصواريخ. القنابل تتساقط علينا باستمرار كل يوم وكل ليلة». وأضافت: «آمل أن تنتهي الحرب قريبا. كفانا من هذه الحرب!. نحن منهكون تماما. ننزح باستمرار من مكان إلى آخر وسط البرد».



من جهته، قال أحمد الباز (33 عاما) الذي نزح أيضا إلى رفح: «2023 كانت أسوأ سنة في حياتي. كانت سنة دمار وخراب. عشنا مأساة لم يعرفها حتى أجدادنا». وأضاف: «آمل أن تنتهي الحرب، وأن نعود إلى منازلنا وحياتنا اليومية العادية قبل 2024. نحن لا نطلب أكثر من ذلك».

ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة، الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، اضطر 85% منهم إلى الفرار من منازلهم وفق الأمم المتحدة. وقال رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الجمعة، عبر منصة «إكس»: «السكان المصابون بصدمة والمنهكون يتكدسون على قطعة أرض تزداد صغرا».

وكتب المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، في بيان: «كمية المساعدات المقدمة، الضرورية والعاجلة، لا تزال محدودة، وتواجه عقبات لوجستية عدة».

- جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

- 19 طنا من المساعدات الليبية تنتظر في رفح تمهيدا لإدخالها غزة

- شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

توازيا، قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية، لبدء إجراءات ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة»، على ما أعلنت الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، وهي اتهامات سارع الاحتلال إلى رفضها.

من غزة إلى لبنان

ولا تظهر أي بوادر تؤشر إلى تراجع الغارات العدوانية والمعارك في اليوم الخامس والثمانين للعدوان على غزة، الذي أسفر عن سقوط 21 ألفا و507 شهداء، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر نفسه، 187 شخصا استشهدوا خلال الساعات الماضية.



وخلال الليلة الماضية، أعلنت حركة «حماس» وقوع مواجهات عنيفة في خان يونس جنوب غزة، وكذلك في وسط القطاع الفلسطيني المحاصر، ترافقت مع غارات جوية دامية في النصيرات. وبُعيد منتصف الليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات في سورية بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على مناطق حدودية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.



ومنذ 7 أكتوبر، تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادل إطلاق نار شبه يومي بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية، بينما تحدث قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع عن احتمال «توسيع المعارك». وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء الجمعة: «نفذنا خلال اليومين الماضيين سلسلة عمليات واسعة النطاق استهدفت مواقع لحزب الله بطائراتنا المقاتلة ودباباتنا ومدفعيتنا. جنوب لبنان لن يعود كما كان».



نحو وقف للنار في غزة

وفي ظل القصف والمواجهات المتواصلة في غزة والتوتر الإقليمي، توجه وفد من حركة «حماس»، أمس الجمعة، إلى القاهرة من أجل بحث مقترح مصري لوقف إطلاق النار. ويتضمن المقترح المصري ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد، والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.



وسينقل وفد «حماس» إلى المصريين «ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم»، وفق ما أفاد مصدر في الحركة وكالة «فرانس برس». وأوضح المصدر أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ«طرق عمليات التبادل المرتقبة، وعدد الفلسطينيين الذين سيطلقون، والحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة».

وأتاحت هدنة سابقة، استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر، إطلاق 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق أجانب، معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، خارج إطار اتفاق الهدنة. لكن جهود الوساطة القطرية والمصرية لإقرار هدنة جديدة لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، بينما تواصل عائلات الرهائن الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للعمل على إطلاقهم.



وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية وموقع «أكسيوس» الأميركي أن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حماس «وافقت مبدئيا» على استئناف المحادثات من أجل إطلاق أكثر من أربعين رهينة مقابل هدنة في المعارك لشهر.



من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، أنها وافقت «بشكل طارئ»، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية للاحتلال الإسرائيلي بـ147.5 مليون دولار، تتضمن قذائف من عيار 155 ملم وذخائر أخرى من مخزون الجيش الأميركي.