الاحتلال ينفذ ضربات في سورية إثر سقوط صاروخين

القاهرة - بوابة الوسط

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق صاروخين من سورية، يزعم أنهما سقطا على أراض خاضعة لسيطرة الاحتلال، بضربات نفذها فجر السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة مقتضبة: «ينفذ حاليا ضربات على مصادر إطلاق النار في سورية بعد سقوط صاروخين من جهتها في أرض قاحلة. أطلقت على أثرهما صفارات الإنذار شمال الأراضي المحتلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ولم يحدد الجيش الاحتلال الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان. واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب يونيو 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

إسرائيل تستهدف دمشق وجنوب سورية

واستهدف قصف إسرائيلي، الخميس، مناطق في دمشق وجنوب سورية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية ووسائل إعلام رسمية.

ونادرا ما يعلق الاحتلال على ضربات بعينها تستهدف سورية، لكنه قال مرارا إنه لن يسمح لخصمه اللدود إيران، الداعمة حكومة الرئيس بشار الأسد، بترسيخ وجودها في البلد.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب الأهلية السورية في العام 2011، واستهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران، وبينها حزب الله اللبناني، وكذلك مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر، في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.