شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة «حماس» استهداف عدد من دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حيي الدرج والتفاح شرق قطاع غزة.

وبثت قناة «الجزيرة» مقطع فيديو لعناصر الكتائب وهم يستهدفون تلك الدبابات من مسافات قريبة للغاية باستخدام قذائف الياسين «105» المصنوعة محليا.

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