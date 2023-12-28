إيلي كوهين: سفيرنا لن يعود إلى تركيا ما دام إردوغان في السلطة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين أن سفير بلاده لن يعود إلى تركيا خلال وجود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السلطة.

وقال كوهين في فيديو له عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «ما دام إردوغان في السلطة في تركيا، فلن يعود سفيرنا إلى أنقرة»، بحسب شبكة «سبوتنيك الروسية».

احتقار ذكرى المحرقة

وأدان رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي وصف فيها ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة بـ«أفظع بكثير» مما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال هرتسوغ: «أدين وأرفض بشدة كلام الرئيس التركي إردوغان. لم يكن هناك في تاريخ البشرية حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤلم بشدة روح كل يهودي، بغض النظر عمن يكون، وذاكرة ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة».

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من جانبه، قال غانتس في حسابه علي «إكس»: «أدين كلام رئيس تركيا الذي يمثل احتقارا لذكرى المحرقة وتشويهًا للواقع»، ومضى بالقول: «إن من ارتكب مجزرة فظيعة هي منظمة حماس، إن إبعاد تهديد حماس عن مواطني إسرائيل هو ضرورة وجودية وعمل أخلاقي لا مثيل له».

هجوم نتنياهو على إردوغان

وقبل ذلك هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي إردوغان، وقال في تدوينة له: «إردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق».

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن «العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية قبل 80 عامًا».