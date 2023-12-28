استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عشرة أيام خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد طارق الشخشير (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من المدينة في 18 ديسمبر الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وباستشهاد الشاب الشخشير اليوم يرتفع عدد الشهداء إلى 314 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، و522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.