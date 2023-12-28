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الأمم المتحدة تطالب بوقف عمليات القتل وعنف المستوطنين في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 11:24 صباحا
الأمم المتحدة تطالب بوقف عمليات القتل وعنف المستوطنين في الضفة
شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، 20 سبتمبر 2022. (أ ف ب).
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طالبت الأمم المتحدة، الخميس، بوضع حد لعمليات القتل وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بالتدهور المتسارع في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن «استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وبلغت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة 521 شهيدًا منذ بداية العام بينهم 313 شهيدًا و3800 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إنها رأت بعينها ما يرتكبه «المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون»، من جرائم في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن بلادها ستفرض عقوبات على بعض هؤلاء.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، بعد عودتها من جولة شملت كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية ولبنان «تمكّنت أن أرى بعينَي أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين المتطرفين» في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة «إنه أمر غير مقبول».

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