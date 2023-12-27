عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي: وقت الدبلوماسية بدأ ينفد

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس الحرب لدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، ال‬يوم الأربعاء، إن وقت الدبلوماسية ينفد.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «الوضع على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى التغيير».

وتابع: «إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإبعاد حزب الله عن الحدود، فسيفعل الجيش الإسرائيلي ذلك»، وفقا لوكالة «رويترز».

جيش الاحتلال يكثف ضرباته

وفي وقت سابق، كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة في إطار حملته على حركة «حماس»، التي أكد أنها قد تستمر «أشهرا عدة» على الرغم من المخاوف الشديدة على الوضع الإنساني، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي مؤشر إلى تمدد النزاع إقليميا بشكل متزايد، اعترضت الولايات المتحدة في البحر الأحمر مسيّرات وصواريخ أطلقها الحوثيون اليمنيون الذين يشنّون هجمات تطال جنوب الدولة العبرية، وسفنا في البحر، «نصرةً لغزة».

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وميدانيا، تتواصل المعارك. ولفت شهود إلى ضربات إسرائيلية ومعارك على الأرض في خان يونس بجنوب القطاع، وقصف مركز على مخيمي المغازي والبريج بوسطه.

بينما قال الناطق باسم الجيش، دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية تقاتل في خان يونس في الجنوب، وتوسع عملياتها في مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

وأصدر الجيش أمر إخلاء لسكان مخيم البريج ومحيطه. وقد فر بعض السكان، في وقت سابق، إلى مدينة رفح الحدودية مع مصر، حيث وصلوا إليها واضعين أمتعتهم أعلى سياراتهم.

حصيلة الضحايا ترتفع إلى 21 ألفا و110 شهداء

وفي شمال قطاع غزة، دارت معارك عنيفة فجرا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفي مدينة جباليا.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية إلى 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس الأربعاء.