«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان أن هناك نحو 30 ألف شهيد، بينهم أكثر من 11 ألف طفل، خلال 82 يوما من جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد إن إحصاءاته الأولية وثقت ارتفاع أعداد الشهداء إلى 29 ألفا و124 شهيداً فلسطينيًا حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 26 ألفا و706 مدنيين استشهدوا بالهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية، منهم 11 ألفا و422 طفلا و5822 من النساء و481 من الكوادر الصحية و101 صحفي، بينما أصيب 56 ألفا و122 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

تحت أنقاض المباني المدمرة

وأشار المرصد إلى أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن جرى إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات، ويتعذر انتشالهم، ولا يمكن حتى اللحظة، شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

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وبحسب المرصد، فإنّ مليوني و920 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفير أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت الغارات الإسرائيلية 65 ألفا و600 وحدة سكنية كليا، و177 ألفا و200 وحدة سكنية جزئيا.

وأوضح أن الاحتلال تعمد، وما زال، إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 305 مدارس و1541 منشأة صناعية و135 مرفقا صحيا، بينها 23 مستشفى و56 عيادة و55 سيارة إسعاف و183 مسجدا و3 كنائس، بالإضافة إلى 165 من المقار الصحفية والإعلامية.

وقال المرصد إن الاحتلال يصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين، بغرض دفعهم للتهجير القسري، بما ينتهك القانون الدولي، وقد يرتقي إلى جريمة حرب.

الاحتلال يتعمد الانتقام والعقاب الجماعي

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، ولا يزال، بشكل ممنهج الأعيان المدنية، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف 1949، ويرقى لجرائم حرب طبقا لميثاق روما الناظم المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن الاحتلال انتهك بشكل صارخ التزاماته إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات «كوسيلة وقائية»، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

ودعا «الأورومتوسطي» المقررين في الأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه، وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.