شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في مقبرة إسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القبض على إسرائيلي، لتعليقه رأس حمار في مقبرة الرحمة عند باب الأسباط المؤدي إلى القدس القديمة المحتلة، بينما استنكر مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ما وصفه بأنه «تصرف شنيع» ينم عن الكراهية.

وقالت شرطة القدس، في بيان، إن أفرادها أوقفوا في البلدة القديمة رجلا في الخامسة والثلاثين من عمره من سكان جنوب البلاد، للاشتباه بأنه كان ينوي انتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار في مقبرة إسلامية بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة.

اعتقال المشتبه به

وأضافت أنها اعتقلت «المشتبه به وبحوزته فأس»، ووصفته بأنه «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، وأحيل إلى التحقيق بشبهة «إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام». ولفتت الشرطة إلى أنها أوقفت بعد ذلك شخصا آخر، وصل المشتبه به الأول للمقبرة، مؤكدة أنها تأخذ الحادث على محمل الجد.

من جهته، استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس «ذبح أحد المتطرفين اليهود اليوم حمارا داخل مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وتعليق رأسه على قبور المسلمين».

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واعتبر مجلس الأوقاف هذا السلوك «استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتطرفا واضحا، وتدنيسا خطيرا لإحدى أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في مدينة القدس، التي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء».

وقال: «جرى ذلك بالقرب من قبري الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما».

وحذر مجلس الأوقاف من مغبة هذه «التصرفات الشنيعة التي تعكس عمق الكراهية لدى هؤلاء المتطرفين تجاه الآخر في المدينة المقدسة، لتصل إلى حد ارتكاب مثل هذه التصرفات المشينة بحق حرمة قبور المسلمين».

وطالب مجلس الأوقاف بـ«ضرورة محاسبة هؤلاء المتطرفين، والكف عن العبث والتخريب الذي تجاوز البشر والحجر، ليطال حرمة المقابر والأموات في مقابر هذه المدينة».

اعتقال حارس المسجد الأقصى

من جهة ثانية، قال مصدر في الأوقاف: «قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبي من داخل ساحات الأقصى». كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية مقبرة باب الرحمة، ولم تسمح بالدخول إليها نهائيا.

واحتلّت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في حرب 1967، وأعلنت ضم القدس في خطوة تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.