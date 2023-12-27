  • Alwasat News
Atwasat

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في مقبرة إسلامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 06:38 مساء
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في مقبرة إسلامية
باب الأسباط (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القبض على إسرائيلي، لتعليقه رأس حمار في مقبرة الرحمة عند باب الأسباط المؤدي إلى القدس القديمة المحتلة، بينما استنكر مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ما وصفه بأنه «تصرف شنيع» ينم عن الكراهية.

وقالت شرطة القدس، في بيان، إن أفرادها أوقفوا في البلدة القديمة رجلا في الخامسة والثلاثين من عمره من سكان جنوب البلاد، للاشتباه بأنه كان ينوي انتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار في مقبرة إسلامية بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة.

اعتقال المشتبه به
وأضافت أنها اعتقلت «المشتبه به وبحوزته فأس»، ووصفته بأنه «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، وأحيل إلى التحقيق بشبهة «إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام». ولفتت الشرطة إلى أنها أوقفت بعد ذلك شخصا آخر، وصل المشتبه به الأول للمقبرة، مؤكدة أنها تأخذ الحادث على محمل الجد.

من جهته، استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس «ذبح أحد المتطرفين اليهود اليوم حمارا داخل مقبرة باب الرحمة عند  السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وتعليق رأسه على قبور المسلمين».

-  شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
-  فرنسا تدين قرار سلطات الاحتلال بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية

واعتبر مجلس الأوقاف هذا السلوك «استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتطرفا واضحا، وتدنيسا خطيرا لإحدى أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في مدينة القدس، التي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء».
وقال: «جرى ذلك بالقرب من قبري الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما».  

وحذر مجلس الأوقاف من مغبة هذه «التصرفات الشنيعة التي تعكس عمق الكراهية لدى هؤلاء المتطرفين تجاه الآخر في المدينة المقدسة، لتصل إلى حد ارتكاب مثل هذه التصرفات المشينة بحق حرمة قبور المسلمين». 

وطالب مجلس الأوقاف بـ«ضرورة محاسبة هؤلاء المتطرفين، والكف عن العبث والتخريب الذي تجاوز البشر والحجر، ليطال حرمة المقابر والأموات في مقابر هذه المدينة».

اعتقال حارس المسجد الأقصى
من جهة ثانية، قال مصدر في الأوقاف: «قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبي من داخل ساحات الأقصى». كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية مقبرة باب الرحمة، ولم تسمح بالدخول إليها نهائيا.

واحتلّت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في حرب 1967، وأعلنت ضم القدس في خطوة تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر
إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر
6 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم «نور شمس» في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
6 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم «نور شمس» في طولكرم بالضفة الغربية...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
تشييع قيادي بالحرس الثوري الإيراني في العراق إثر اغتياله بغارة إسرائيلية في سورية
تشييع قيادي بالحرس الثوري الإيراني في العراق إثر اغتياله بغارة ...
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في مقبرة إسلامية
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة...
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
المزيد
شاهد: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة وتفجر آلياته وتدشن صاروخًا جديدًا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة وتفجر ......
أونروا: الملاجئ في غزة مكتظة بـ1.5 مليون نازح فلسطيني
أونروا: الملاجئ في غزة مكتظة بـ1.5 مليون نازح فلسطيني...
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء ......
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في مقبرة إسلامية
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل متطرفا يهوديا علق رأس حمار في......
تشييع قيادي بالحرس الثوري الإيراني في العراق إثر اغتياله بغارة إسرائيلية في سورية
تشييع قيادي بالحرس الثوري الإيراني في العراق إثر اغتياله ......
المزيد