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الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 05:17 مساء
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن تصريحاته حول دوافع «طوفـــان الأقصى» أسيء فهمها، مؤكدًا أنه لم يصرح بأن دافع العملية كان الانتقام لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال شريف في تصريحات صحفية نقلتها «العربي الجديد»، «صرحت اليوم بأن أحد نتائج عملية طوفـــان الأقصى كان انتقاما لاغتيال الجنرال سليماني». وأكد أن بلاده ستنتقم انتقاما صعبا وقويا لاغتيال العميد (الإيراني رضى) موسوي الذي اغتالته إسرائيل في سورية أمس الاثنين.

وأضاف شريف أن العدو الصهيوني يسعى من خلال اغتيال موسوي إلى التستر على جرائمه في غزة وحرف أنظار العالم عنها.

 «حماس» تنفي صحة ما ورد على لسان الناطق الإيراني
وفي وقت سابق، نفت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» صحة ما ورد على لسان الناطق باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها.

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وقالت حماس في تصريح صحفي، الأربعاء: أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى. وأكدت أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا».

انطلاق عملية «طوفان الأقصى»
وفي السابع من أكتوبر الماضي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، «نعلن بدء عملية «طوفان الأقصى ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة». وأضاف «العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول محمد، واعتدوا على المرابطات، وسبق وأن حذرناه من قبل».

«كل من عنده بندقية فليخرجها»
وتابع الضيف أن «الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، واليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار، وهذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه». وأكد «بدءًا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها».

وشدد الضيف على أن قيادة «القسام» قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، «وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب». وقال «ابدئوا بالزحف الآن نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى».

ووجه رسالته للمقدسين وأهالي الداخل المحتل، وقال: «أهلنا في القدس اطردوا المحتلين واهدموا، الجدران ويا أهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث أشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام المحتلين».

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