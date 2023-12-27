الإمارات تعلن تسيير رحلات يومية إلى العاصمة الأفغانية بأسعار مخفضة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «العربية للطيران» للرحلات المنخفضة التكلفة الأربعاء عن رحلات يومية إلى كابل، لتصبح ثاني شركة طيران إماراتية تخدم العاصمة الأفغانية.

وقالت الشركة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرًا لها في بيان إنها ستسيِّر رحلات جوية دون توقف من وإلى كابل مرة واحدة يوميا اعتبارا من 10يناير، بحسب «فرانس برس».

وقال المدير التنفيذي للمجموعة عادل العلي إن هذه الخدمة «تمثل شهادة على التزامنا المستمر بتزويد المسافرين برحلات جوية ذات قيمة عالية وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى وجهات جديدة لاستكشافها».

دمار مطار كابل خلال عملية الإجلاء الجماعي

والشهر الماضي، أصبحت فلاي دبي، وهي شركة طيران إماراتية أخرى منخفضة التكلفة، أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى أفغانستان منذ انسحاب القوات الأميركية الفوضوي في أغسطس 2021.

- المكسيك تعيد شركة طيران أشهرت إفلاسها قبل 13 عامًا إلى الأجواء

- «طيران الإمارات» تعلن طلبية بـ 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ

وتعرض مطار كابل للدمار خلال عملية الإجلاء الجماعي للمدنيين، وأدى تفجير انتحاري في محيطه إلى مقتل أكثر من 170 شخصًا، من بينهم 13 جنديًا أميركيًا. ويعتبر التشغيل الكامل لمطار كابل أمرًا حاسمًا لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المتداعي. وإلى جانب فلاي دبي، تقوم شركتا طيران «كام» الأفغانية والخطوط الجوية الأفغانية «أريانا» حاليًا بتشغيل خدمات محدودة من كابل إلى وجهات تشمل دبي وموسكو وإسلام أباد واسطنبول.

وفي العام الماضي، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عقدًا مع سلطات طالبان لإدارة مطارات أفغانستان، وهو اتفاق كان من المتوقع أن يعيد شركات الطيران الدولية للبلد الآسيوي المضطرب منذ عقود.