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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 8 ضباط وجنود خلال معاركه في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 07:31 مساء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 8 ضباط وجنود خلال معاركه في غزة
جنود وضباط إسرائيليون في حالة انهيار عقب مقتل عدد من زملائهم (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود في صفوفه خلال معارك في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة جنود قتلوا في معركة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أن الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 80 يومًا في قطاع غزة، «ستستمر عدة أشهر أخرى»، بحسب «فرانس برس».

وقال هليفي في مؤتمر صحفي بعد تفقده جنودًا في القطاع إن «أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها. الحرب ستستمر عدة أشهر أخرى وسنعمل بأساليب مختلفة حتى يجري الحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة».

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