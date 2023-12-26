الأمم المتحدة تعرب عن «قلقها البالغ» حيال استمرار العدوان الإسرائيلي على وسط غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء، عن «قلقها البالغ» حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة، وحضّت قوات الاحتلال على اتّخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.

وقال الناطق باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو، في بيان «نشعر بقلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة.. يتعيّن بأن تمتثل جميع الهجمات بشكل صارم إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واليوم نقلت منظمة الصحّة العالمية شهادات «مروّعة»، عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين في وسط غزة، مشيرة إلى أنّ هذه الروايات جمعتها طواقمها من «مستشفى الأقصى» الذي نُقل إليه ضحايا هذا القصف الصهيوني الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور على منصّة «إكس»، إنّ «فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصاً مروّعة عن المعاناة التي خلّفتها الانفجارات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ «طفلاً فقدَ عائلته بأكملها في قصف المخيّم، وهناك ممرّض في المستشفى مني بنفس الخسارة، إذ قُتلت عائلته بأكملها».



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