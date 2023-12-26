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81 يوما من العدوان الإسرائيلي.. الدماء الفلسطينية مازالت تسيل والوضع الصحي يزداد سوءا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 02:00 مساء
81 يوما من العدوان الإسرائيلي.. الدماء الفلسطينية مازالت تسيل والوضع الصحي يزداد سوءا
تشييع شهداء في المجازر التي ارتكبها الاحتلال في رفح, (صفا)
alwasat radio

أفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ(81) من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

في مدينة خان يونس، استشهد 10 مواطنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب القطاع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، فيما تواصل طائرات الاحتلال إطلاق النار بكثافة في المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بني سهيلا جنوب القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية والشمالية من غزة، ومنطقة جحر الديك جنوبا.

الوضع الصحي يزداد سوءا
وأصيب عدد من النازحين بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وأفاد ناطق باسم جمعية الهلال الأحمر، بأن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية، مؤكدا أن الجمعية تعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود، فيما يعتقل الاحتلال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة.

وأشار الناطق إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها، مضيفا أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، في ظل استهداف المواطنين في هذه المناطق، مشددا على أن طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء عملها.

كما استشهد مواطنان بينهما سيدة وأصيب عدد بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، فيما تواصل الدبابات الإسرائيلية القصف المدفعي العنيف على المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

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وخلال الليلة الماضية استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة النجار في قيزان النجار جنوب خان يونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو رزقة في الحي الهولندي غربي المدينة.

كذلك قصف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وتواصل القصف المدفعي واستهدف وسط المدينة.

وفي رفح، وصل عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي جراء قصف منزل لعائلة العمصي بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح جنوب القطاع.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، والذي خلف حتى الآن نحو 21 ألف شهيد وإصابة نحو 54 ألف آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
 

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